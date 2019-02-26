В Госдуме предложили штрафовать за незаконную эвакуацию авто

Как значится на официальном сайте Государственной Думы, внесен законопроект, предусматривающий штраф до 50 тыс. рублей за задержание транспортного средства без составления протокола. Его авторы отмечают, что принятие позволит исключить нарушения прав граждан в ходе задержания автомобиля.

Должностное лицо предлагают штрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; работников лица, которое будет исполнять решение о задержании транспортного средства, — от 5 тыс. до 50 тыс. рублей.

В пояснительной записке отмечается, что «задержание транспортного средства превратилось в хорошо налаженный и довольно прибыльный бизнес», цель которого – заработать деньги на факте совершения административного правонарушения. При этом, подчеркивают авторы законопроекта, в подавляющем большинстве случаев основанием для задержания транспортных средств являются нарушения правил парковки, остановки и стоянки, а задержание транспортных средств чаще всего осуществляется не там, где они действительно создают препятствия движению, а в определенных «хлебных» местах. Кроме того, участились нарушения порядка задержания автомобилей как со стороны лиц, уполномоченных принимать решение о задержании, так и со стороны работников лиц, которые исполняют решение о задержании машины. На практике есть случаи задержания автомобилей без составления протокола.

Авторами законодательной инициативы выступили заместитель Председателя Госдумы Игорь Лебедев, Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, член Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей Андрейченко, Первый заместитель Председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев и член Комитета по финансовому рынку Данил Шилков.

Кроме того, депутатами Игорем Лебедевым, Ярославом Ниловым, Андреем Свинцовым, Борисом Пайкиным и Владимиром Сысоевым внесен законопроект, разрешающий владельцу эвакуируемого автомобиля в случае, если документы на машину находятся внутри транспортного средства, предъявить их. «На практике происходят случаи, когда транспортное средство перевозят на штрафстоянку, несмотря на то, что лицо, которое может управлять транспортным средством, появилось при задержании транспортного средства, но не может предоставить документы в связи с тем, что они находятся внутри задерживаемого транспортного средства», — отмечают авторы законопроекта.