В каких поселениях Динского района грядут отключения света

В июне в связи с выполнением плановых ремонтных работ в Динском районе грядут отключения света в нескольких поселениях. Справки по телефону «горячей линии» Кубаньэнерго 8-800-100-15-52

Станица Новотитаровская

19, 20, 28 июня с 8.00 до 17.00 - ВЛ-0,4кВ "НТ7-817" (ул. Броварца, ул.Ейское шоссе, ул.Казачья, ул.Кубанская, ул.Ломоносова, ул.Мира, ул. Солидарности, ул.Интернациональная)

26 июня с 8.00 до 17.00 - ВЛ-0,4кВ "ТТ2-387" (ул. 50 лет Победы, ул.Суворова)





Станица Васюринская

19 июня с 8.00 до 17.00 - ВЛ-0,4 "ВС2-684" (ул.Новая, Северная, Степная, Чапаева)





Село Первореченское

14 июня с 8.00 до 17.00 - ВЛ-0,4кВ НС10-4-1159 (ул. Кирпичная)



