В каких поселениях Динского района возможны отключения света 12 ноября

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Динская

ул. Красная, ул. Коммунальная, ул. Новая, ул. Пионерская, ул. Кирова, ул. Динская, пер. Таманский, пер. Закрытый, пер. Б-Полевого, пер. Пацаева, пер. Фестивальный, ул. Калинина, ул. Красноармейская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Краснодарская, ул. Октябрьская, ул. Школьная. С 8.00 до 18.00. Причина – Для обрезки веток. Количество отключенных потребителей – 4272 человека.

Станица Нововеличковская

ул.Красная, ул. Луначарского, ул. Бежко. С 8.00 до 17.00. Причина – Для демонтажа провода. Количество отключенных потребителей – 177 человек.

ул.Ленина, ул. Плеханова, ул. Бежко. С 8.00 до 17.00. Причина – Для демонтажа провода и монтажа СИП. Количество отключенных потребителей – 48 человек.

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).