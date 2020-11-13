В каких поселениях Динского района возможны отключения света 14 ноября

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Динская

ул. Гоголя. С 8.00 до 17.00. Причина – для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 168 человек.

ул. Линейная. С 8.00 до 17.00. Причина – для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 168 человек.

ул. Железнодорожная. С 8.00 до 17.00. Причина – для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 177 человек.

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону горячей линии Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).