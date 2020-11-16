В каких поселениях Динского района возможны отключения света 17 ноября

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Пластуновская

ул. Ленина, Верхне-Набережная, Российская, Свободы, Базарная, Есенина, Православная, Народная. С 8.00 до 17.00. Причина – Для БВР на ТП ПЛ11-231. Количество отключенных потребителей – 405 человек.

ул.Ленина, Верхне-Набережная. С 8.00 до 17.00. Причина – Для замены Р-10 ТП. Количество отключенных потребителей – 159 человек.

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).