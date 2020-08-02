В каких поселениях Динского района отключат газ в начале августа?
Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).
Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.
Динская
3-5 августа – Кирова, 116.
3-5 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
5 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Агроном
3-5 августа – Почтовая, 22.
3-5 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
5 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Новотитаровская
3-5 августа – Октябрьская, 309.
3-5 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
5 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
3-7 августа – Южгипрониисельстрой, 5.
3-5 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
7 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
5 августа – Ленина, 81/1.
5 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
5 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
5-7 августа – Ленина, 252.
5-7 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
7 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Васюринская
3-5 августа – Ставского, 57в.
3-5 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
5 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
6-7 августа – Ставского, 65.
6-7 августа – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
7 августа – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
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