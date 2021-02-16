В каких ситуациях лечение коронавируса проводится на дому

Недавно был случай, женщина возмущалась, что с температурой ей пришлось идти на прием к врачу. А чуть погодя подтвердился тест на COVID-19, но ее не положили в больницу и лечили амбулаторно.

Мы выяснили у главного врача Динской ЦРБ Сергея Чикишева, при какой температуре вызывают врача на дом. И узнали, с какими симптомами больных ковидом госпитализируют.

Когда вызывают врача на дом и какие показания для анализа на COVID-19

Вызвать врача на дом нужно, если температура выше 38,5, присутствуют кашель, одышка, а также если у человека был контакт с ковид-больным.

После осмотра медицинским работником и выявления симптомов, не исключающих коронавирусную инфекцию, лечащий врач назначает анализ на COVID-19.

Его делают путем взятия биоматериала из ротоглотки/носоглотки (мазок).

Симптомы коронавируса

К наиболее распространенным симптомам COVID-19 относятся:

— повышение температуры тела;

— сухой кашель;

— утомляемость.

К более редким симптомам относятся боли в суставах и мышцах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит, боль в горле, диарея, потеря вкусовых ощущений или обоняния, сыпь и изменение цвета кожи на пальцах рук и ног, нарушения речи или движения.

При каких симптомах назначают компьютерную томографию

Если заболевание протекает в легкой и бессимптомной форме, обследование с использованием компьютерной томографии (КТ) не назначают. Направление на КТ выдается в случае ухудшения состояния здоровья на амбулаторном лечении. Например если лихорадка 38,5 °C сохраняется в течение трех дней, усилился кашель.

Массовое применение КТ для скрининга легких форм болезни не рекомендуется.

Когда лечение ковид больных проводят на дому

Медицинская помощь взрослым ковид-больным может оказываться на дому, если течение болезни бессимптомное или имеет легкую форму течения.

Допускается оказание медицинской помощи на дому со среднетяжелым течением заболевания при возможности самоизоляции на 14 дней.

Пациент получает лечение согласно методическим рекомендациям, утвержденным Министерством здравоохранения.

Легким течение заболевания считается:

температура тела меньше 38°C, кашель, слабость, боли в горле;

отсутствие критериев среднетяжелого и тяжелого течения.

Среднетяжелое течение:

температура тела больше 38°C;

частота дыхательных движений (ЧДД - число циклов “вдох-выдох” в минуту) больше 22;

одышка при физических нагрузках;

изменения при КТ (рентгенографии), типичные для вирусного поражения (объем поражения минимальный или средний; КТ 1-2);

сатурация – насыщение крови кислородом (SpO2) меньше 95 %. В норме – от 96 до 99%;

C-реактивный белок сыворотки крови – больше 10 мг/л. CРБ определяется в сыворотке крови при различных воспалительных и некротических процессах и является показателем острой фазы их течения. Норма – меньше 5-10 мг/л.

Классификации вирусных пневмоний по степени тяжести при обследовании КТ:

КТ-0 – отсутствие признаков вирусной пневмонии;

КТ-1 – легкая форма пневмонии, выраженность патологии менее 25 %;

КТ-2 – умеренная пневмония, поражено 25-50 % легких;

КТ-3 – среднетяжелая пневмония, поражено 50-75 % легких;

КТ-4 – тяжелая форма пневмонии, поражено больше 75 % легких.

В каких случаях пациента с положительным тестом на ковид госпитализируют:

при легком течении заболевания, если возраст пациента старше 65 лет или имеются симптомы ОРВИ в сочетании с хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, заболеванием дыхательной системы (бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких);

при совместном проживании с лицами, относящимися к группе риска (старше 65 лет, а также лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременными женщинами), и невозможности их отселения независимо от тяжести течения заболевания у пациента;

при легком течении заболевания у детей при наличии у них симптомов ОРВИ в сочетании с хроническими заболеваниями сердечной недостаточности, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, врожденными пороками сердца и легких, находящихся на иммуносупрессивной терапии и других;

пациенты на амбулаторном лечении при сохранении температуры тела больше или равно 38,5°C в течение трех дней и более госпитализируются на койки больных средней тяжести.

Как проводится осмотр амбулаторного ковид-больного и выдача ему бесплатных лекарств

Пациенты с положительным результатом теста на ковид первично осматриваются на дому участковым терапевтом, оформляется больничный на 14 дней, на этот же срок люди изолируются на дому. Лечащий врач проводит ежедневный контроль состояния больного по телефону. Если состояние пациента ухудшается, врач приходит на осмотр на дом или пациент вызывает скорую. После выздоровления для выписки пациенту не нужно проходить лабораторные исследования.

Выдает лекарства лечащий врач тоже на дому. Либо пациент обращается в круглосуточный центр амбулаторной помощи пациентам с вероятным, подозрительным, подтвержденным случаем новой коронавирусной инфекции. Он находится в Динской районной поликлинике, вход с улицы Кирпичной. Телефоны: 8(988)359-31-49; 8(800)500-84-86.

При амбулаторном лечении пациентов с выявленным коронавирусом не предусмотрено назначение препаратов для инъекций. В случае необходимости введения лекарства подкожно или внутримышечно назначается стационар на дому.

Стационар на дому – это форма госпитализации, при которой больной получает лечение и диагностику в домашних условиях. Оказание необходимых медицинских манипуляций происходит путем выезда врача и медсестры на дом.