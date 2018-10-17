В Керченском колледже произошел теракт. 10 человек погибли

Сегодня, 17 октября 2018 года, в керченском политехническом колледже прогремел взрыв. Как сообщает ТАСС, 10 человек погибли, около 70 пострадали.

Взрыв случился в столовой колледжа, с этим связано такое количество жертв.

Очевидцы рассказывают, что перевозить пострадавших помогают обычные автобусы.

Есть версия, что в керченском колледже пытались захватить заложников. После этого там началась стрельба, затем - взрыв. Первые выстрелы прозвучали в 11.45.

По предварительным данным, преступник все еще может находиться в здании керченского колледжа. Спецслужбы прочесывают территорию и ищут предполагаемого нападавшего. Он мог погибнуть, а мог и остаться в живых.

Предположительно это молодой человек 20-25 лет, был одет в зеленую куртку с капюшоном и светлые джинсы. У него белые волосы средней длины.

У преступника было оружие (12 калибр) и, возможно, взрывчатое вещество.

Под завалами керченского политеха все еще могут находиться люди. Спасатели говорят о 15 пропавших.

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