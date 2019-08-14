В хуторе Карла Маркса отремонтировали улицу Южную

В хуторе Карла Маркса завершили ремонтные работы проезжей части улицы Южной.

В соответствии с заключенным договором заасфальтировано 383 метра дорожного полотна. Также проведены работы по грейдированию с подсыпкой 5 километров 767 метров улицы Южной.

Фото администрации Новотитаровского сельского поселения.

Как рассказал журналисту «РВС» глава Новотитаровского сельского поселения Сергей Кошман, на данный ремонт было потрачено 13,5 миллиона рублей. Работы длились 21 день.

«Силами подрядчика сделали подъезд к кабинету врача общей практики.

Дорогу не только выровняли, но и выполнили 3 слоя подсыпки, что обеспечит ее износостойкость.

Кстати, на дорогу гарантия 3 года», - объяснил Сергей Кошман.

Фото администрации Новотитаровского сельского поселения.

Глава поселения также отметил, что на встрече с местными жителями обсудили еще и ремонт улицы Северной. Ее планируется привести в надлежащее состояние до зимы этого года. Именно улицы Северная и Южная были самыми проблемными в хуторе.