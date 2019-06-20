В хуторе Осечки мужчина топором разбил подстанцию

Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» в минувшие выходные дважды восстанавливали нарушенное по вине сторонних лиц электроснабжение в Северском и Динском районах края.

Вопиющий случай повреждения оборудования зафиксирован в хуторе Осечки Динского района. В диспетчерский пункт Динского РЭС позвонил местный житель, который рассказал, что неизвестный мужчина, вооружившись топором, разбил оборудование на трансформаторной подстанции 0,4 кВ. На место происшествия вызвали наряд полиции. Специалисты восстановили поврежденное оборудование и нарушенное электроснабжение.

Второй эпизод произошел на одной из улиц станицы Северской. Прибывшая на место оперативно-выездная бригада обнаружила поврежденную грузовиком опору и оборванный провод. О произошедшем ДТП сообщили в правоохранительные органы. В настоящее время устанавливается размер причиненного ущерба.

«Намеренное повреждение электросетевого оборудования, любые вандальные действия на энергообъектах являются правонарушением, – обратил внимание директор Краснодарских электросетей Андрей Герасько. – В хуторе Осечки произошел беспрецедентный случай повреждения оборудования, находящегося под напряжением. Своими преступными действиями нарушитель подверг смертельной опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих людей».

Компания «Россети Кубань» напоминает, что повреждение опор и порча электросетевого оборудования влекут за собой административную и уголовную ответственность. Умышленная порча электросетевого оборудования, в соответствии со статьей 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения», грозит наказанием вплоть до лишения свободы на срок до семи лет. Кроме того, правонарушители обязаны возместить не только расходы на восстановление оборудования, но и недоотпуск электроэнергии потребителям.