В хутора Осечки и Примаки пришел газ

5 февраля 2019 года в хуторах Осечки и Примаки подключили к газопроводу первую очередь - 25 домовладений, которые подготовились на 100 %. Люди ждали этого момента почти 3 года.

За несколько дней до этого специалисты АО «Динскаярайгаз» произвели подачу голубого топлива в газопровод.

Теперь люди могут полноценно пользоваться еще одним благом цивилизации.

Как рассказал «РВС» глава Новотитаровского сельского поселения Сергей Кошман, была проведена большая работа. Потрачено около 50 миллионов рублей из федерального, краевого и местного бюджетов. Построено около 40 километров газопровода.

Вторая очередь подключения не за горами. Многое зависит и от самих жителей — насколько быстро они выполнят необходимые от них работы по подготовке к врезке в газопровод.