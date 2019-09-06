Клиника «Дента Вита» много лет оказывает весь спектр стоматологических услуг. Сохранение здоровья – комплексная задача. Здоровые зубы детей неразрывно связаны с общим состоянием маленьких пациентов.

Теперь в клинике действует педиатрическое отделение «Азбука Здоровья», где забота о детях будет более комплексной и эффективной. Вы можете воспользоваться помощью квалифицированных врачей: педиатра, невролога, эндокринолога. Грамотная, квалифицированная педиатрическая помощь – это зачастую залог здоровья человека в будущем.

Задача педиатра – это диагностика, лечение и профилактика детских болезней. Детский врач – своего рода еще и психолог, он выстраивает доверительные отношения с детьми и их родителями. От этого будет зависеть исполнительская дисциплина родителей при выполнении врачебных рекомендаций.

Основные направления деятельности специалиста в зависимости от возраста детей:

оценка нервно-психического и физического развития,

оценка школьной зрелости,

определение группы здоровья ребенка,

профилактика хронических болезней,

рекомендации по питанию и уходу за детьми,

назначение соответствующего лечения или выработка профилактических мер,

оформление медицинских справок для детского сада, школы, детских лагерей, спортивных секций и т. д.

Детский уголок, мультфильмы, любимые герои сказок помогут вашим детям преодолеть боязнь «белого халата». Родители должны знать свои права при выборе специалиста. От педиатра зависит самый главный этап формирования здоровья детского организма!

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