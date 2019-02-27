В Кочетинском из крана текла грязно-коричневая вода

В редакцию «РВС» обратилась жительница поселка Кочетинского Мичуринского сельского поселения. 26 февраля она оставила набираться ванну. Зайдя через несколько минут в комнату, она обнаружила ванну, полную грязно-коричневой воды. Даже через время из крана продолжала течь вода, которой невозможно пользоваться для бытовых нужд.

Журналисты «РВС» связались с главой Мичуринского сельского поселения Вячеславом Ивановым и рассказали ему о данной проблеме. Как пояснил нам глава, такая ситуация произошла из-за технической конструкции водопровода.

- К сожалению, в поселке Кочетинском водопровод не закольцован. По улице Динской, в той ее части, где проходит гравийная дорога, находится тупиковый участок сети. Имеется специальный сливной колодец, чтобы выпускать застоявшуюся воду. Зимой водозабор снижается, вода, при отсутствии свободной циркуляции на этом участке может застаиваться. Наши специалисты периодически сливают воду в этом колодце.

Сейчас администрация приступила к проектированию водопровода, который закольцует имеющуюся сеть. Нужно будет проложить около 3 километров труб. Это потребует серьезных затрат, поэтому мы рассчитываем на софинансирование.

27 февраля, сразу после звонка журналиста, специалисты ЖКХ выехали на место, чтобы спустить воду.

По всем вопросам по водоснабжению в Мичуринском сельском поселении, звоните по телефонам ЖКХ: 8(86162)79-052 и 8(86162)79-053.