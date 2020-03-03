В Кочетинском начали облагораживать дорогу на въезде

3 февраля на улице Динской в поселке Кочетинском (который относится к Мичуринскому поселению) с самого утра закипела работа техники. Не так давно «РВС» писала о том, что жители поселка обращались в редакцию с просьбой выяснить, с какой целью началась выпилка лесополосы по всей улице и дикорастущей акации в ее начале.

«РВС» связалась с главой Мичуринского сельского поселения Вячеславом Ивановым, который пояснил, что в данный момент на улице ведутся работы по благоустройству дороги на въезде. Последние месяцы там действительно была печальная картина – постоянные дожди и непогода превращали дорогу в грязное месиво с огромными лужами, которые пешком преодолеть было очень сложно. Администрация Мичуринского отреагировала на жалобы жителей и занялась этим вопросом. Сейчас рабочая техника грейдирует этот участок дороги. По словам Вячеслава Иванова, далее будут нарезаться бордюры.