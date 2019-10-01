В Комсомольском парке испортили новые велодорожки

В Комсомольском парке испортили новые велодорожки

В Комсомольском парке испортили новые велодорожки

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10 часов назад ВандалыГазета РВСДинскаяКомсомольский паркНовостиНовости Динского района

В ночь с 30 сентября на 1 октября неизвестные испортили мягкое покрытие, которое было нанесено накануне на велодорожки в Комсомольском парке, в котором сейчас проходят 3-4 очереди реконструкции.

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Рабочие уже начали работы по укладке резинового покрытия, по периметру была натянута сигнальная лента, но это не установило вандалов, которые испортили дорожки.

«Администрация всеми силами старается создать людям комфортные условия для отдыха и жизнедеятельности, но, зачастую, в силу безкультурия и неуважения к труду другого человека, люди портят те блага, которые делаются для них же.

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В очередной раз убедительно прошу жителей и гостей Динского сельского поселения с уважением относится к обустройству станицы, ведь это наш общий дом», - прокомментировал ситуацию глава поселения Виталий Литвинов.

Участки, на которых было испорчено резиновое покрытие, будут перестелены.

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