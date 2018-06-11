В Комсомольском парке можно отведать различные яства (фото)

В Комсомольском парке можно отведать различные яства (фото)

В Комсомольском парке можно отведать различные яства (фото)

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7 часов назад День Динского районаДинской районКазакиКазачий куреньКомсомольский паркНовости Динского района

Вы еще не посетили курени сельских поселений в Комсомольском парке станице Динской? Поторопитесь, у вас еще есть время. До 18.00 здесь можно отведать различные яства и увидеть интереснейшие композиции. 

В честь Дня Динского района проводится конкурс "Кубанский курень". Комиссия сосредоточенно выбирает лучших, а жители поселений с удовольствием пробуют предложенные блюда и фотографируются. 

Кроме того, на небольшой площадке проходят спортивные состязания.

В итоге лучшим куренем признали курень Динского районного казачьего общество (Динское сельское поселение), вторым стал Новотитаровский курень, третьим - Пластуновский и Старомышастовский. 

Приз зрительских симпатий получил Южно-Кубанский курень. Остальные – дипломы участников.

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Комментарии

Свидетели Розенталя
Свидетели Розенталя 6 часов назад

Яства.

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3
Свидетели Розенталя
Свидетели Розенталя 6 часов назад

Про запятые и падежи уже и не будем...
Чем заслужили такое отношение люди, работавшие ради этого праздника?

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0
Грек
Грек Свидетели Розенталя 6 часов назад

Какие мы нежные, оплошность прям тут же обидела тех, кто старался. Мне например все равно на слово, главное я захожу, и отслеживаю что сейчас в Динской происходит благодаря РВСке, больше к сожалению, оперативной информации нигде нет. А сам прийти не могу, чертова работа не отпускает

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-3
летайте самолётами Аэрофлота
летайте самолётами Аэрофлота 1 час назад

Грек ибаный, ты заходи в стаграм к диблоиду подаренному динчанам Вениамином-борцом с ткачевским наследием и усегда будешь в теме. И очень даже оперативно. Накой тебе эта рувс??

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4