В Комсомольском парке можно отведать различные яства (фото)
Вы еще не посетили курени сельских поселений в Комсомольском парке станице Динской? Поторопитесь, у вас еще есть время. До 18.00 здесь можно отведать различные яства и увидеть интереснейшие композиции.
В честь Дня Динского района проводится конкурс "Кубанский курень". Комиссия сосредоточенно выбирает лучших, а жители поселений с удовольствием пробуют предложенные блюда и фотографируются.
Кроме того, на небольшой площадке проходят спортивные состязания.
В итоге лучшим куренем признали курень Динского районного казачьего общество (Динское сельское поселение), вторым стал Новотитаровский курень, третьим - Пластуновский и Старомышастовский.
Приз зрительских симпатий получил Южно-Кубанский курень. Остальные – дипломы участников.
Комментарии
Яства.
Про запятые и падежи уже и не будем...
Чем заслужили такое отношение люди, работавшие ради этого праздника?
Какие мы нежные, оплошность прям тут же обидела тех, кто старался. Мне например все равно на слово, главное я захожу, и отслеживаю что сейчас в Динской происходит благодаря РВСке, больше к сожалению, оперативной информации нигде нет. А сам прийти не могу, чертова работа не отпускает
Грек ибаный, ты заходи в стаграм к диблоиду подаренному динчанам Вениамином-борцом с ткачевским наследием и усегда будешь в теме. И очень даже оперативно. Накой тебе эта рувс??