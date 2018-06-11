В Комсомольском парке можно отведать различные яства (фото)

Вы еще не посетили курени сельских поселений в Комсомольском парке станице Динской? Поторопитесь, у вас еще есть время. До 18.00 здесь можно отведать различные яства и увидеть интереснейшие композиции.

В честь Дня Динского района проводится конкурс "Кубанский курень". Комиссия сосредоточенно выбирает лучших, а жители поселений с удовольствием пробуют предложенные блюда и фотографируются.

Кроме того, на небольшой площадке проходят спортивные состязания.

В итоге лучшим куренем признали курень Динского районного казачьего общество (Динское сельское поселение), вторым стал Новотитаровский курень, третьим - Пластуновский и Старомышастовский.

Приз зрительских симпатий получил Южно-Кубанский курень. Остальные – дипломы участников.



