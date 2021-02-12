В Комсомольском парке попадали туи

В Комсомольском парке упали несколько туй. Люди обратили внимание, что на протяжении нескольких дней их не восстановили. “Почему никто ничего не делает? - возмущаются динчане, - деревья пропадут…”

Директор парка Андрей Черных в курсе обстоятельств. Он рассказал почему так случилось и что будет предпринято:

“Из-за ветра, который дует со стороны реки, несколько туй упали. Это произошло потому что деревья молодые, их корневая система еще не укрепилась. Они держатся благодаря земляному покрову, который сейчас очень сильно размок. Этому послужили подпочвенные воды и большое количество осадков. Мы максимально стараемся регулировать эти вопросы. Сегодня вода уже немного сошла и мы займемся установкой кольев и растяжек. До этого дня невозможно было установить укрепляющие элементы, потому что было очень много влаги”.