В Комсомольском парке появилась скейт-площадка (фото и видео)

В Динской закончился 5-й этап реконструкции Комсомольского парка.

Один из новых объектов – скейт-площадка. Ее установили за счет средств, которые вручили молодым парламентариям за 3 место в краевом конкурсе на звание «Лучший Совет молодых депутатов Краснодарского края» по итогам 2019 года.

По информации главы Динского района Евгения Пергун, на выполнение работ 5-го этапа потрачено 49 млн рублей, на все пять этапов благоустройства зеленой зоны – 187 млн рублей.

Реконструкция проводилась в рамках государственной программы Краснодарского края «Формирование комфортной городской среды».



