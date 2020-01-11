В Комсомольском парке работают над недочетами

В период новогодних каникул в социальных сетях люди присылали фотографии сломанных качель в Комсомольском парке. Они разделились на два лагеря.

«Парк шикарный сделали: озеленение, освещение, прекрасные детские площадки. Очень обидно за старания строителей», – написала одна из подписчиц.

«Это некачественный металл, не прошедший должной обработки и не обезжиренные перед покраской. Опасно и аварийно сцеплять качели данным методом, так как ни крепежа, ничего такого нет, нужно делать сплошной металлоконструкцией», – поделился мнением с «РВС» мужчина, который там гулял.

Журналист обратилась к руководству парка. Там сообщили, что на сегодняшний день качели восстановлены.

Пока подрядчик, который реконструировал парк, имущество не передал, акты подписаны не все, все еще в процессе. Ремонтные работы производились в рамках гарантийного обслуживания за его счёт.

На территории объекта есть сторожевая охрана, которая смотрит за порядком и за сохранностью имущества. Дворники тоже наблюдают.

Отметили, что на данный момент занимаются изготовлением табличек, на которых будут предупреждения: кто и какого возраста может использовать конструкции.

«Бывает, что качеля предназначена для 5-летнего ребёнка, а катаются 15-летние», – пояснило руководство.

Сейчас все недочёты учитываются и в дальнейшем будут устранены.