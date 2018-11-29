В конце декабря торжественно откроют главную елку района

22 декабря 2018года на Фонтанной площади станицы Динской пройдет новогодний фестиваль «Кооперативные традиции». Начнется он в 10 часов.

Гостей ждут конкурсы, мастер-классы, народные гулянья и угощения, игровые программы и мероприятия для ребятишек разных возрастов, праздничный концерт.

Развлекать динчан будут: Дед Мороз со Снегурочкой и сказочные герои.

А в 5 часов вечера вместе с символом наступающего года - Желтой Земляной Свиньей – зажгут главную елку Динского района.