В конце марта на Кубань вернулась зима

23 марта, в субботу, жители Краснодарского края обнаружили, что зима никуда не ушла. Так, Апшеронский район завалило настоящим зимним снегом. Таким, который бы хорош в новогоднюю ночь, но никак не после 8 Марта.

Многие автолюбители, уже переобувшие свои машины на летнюю резину, пожалели об этом. На дорогах в Апшеронском районе зафиксировано множество ДТП.

Мело в предгорных районах, в Сочи.

После обеда досталось и центральным районам Кубани. Во многих уголках Динского района прошел «белый дождь»: не то мокрый снег, не то град.

В воскресенье, 24 марта, мело крупными хлопьями снега.

В эти же дни сильные снегопады обрушились и на столицу нашей родины – Москву.

По прогнозам синоптиков, ждать прихода настоящей весны и тепла еще долго.

Всю ближайшую неделю вплоть до начала апреля сохранится угроза ночных заморозков. Дневная температура воздуха составит 8-14 градусов тепла.