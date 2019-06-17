В кранах поселка Янтарного наконец-то течет вода.

Примерно в 16 часов 17 июня в дома жителей поселка Янтарного поступила вода. Правда, пока это техническая вода, которую не рекомендуется употреблять в пищу без кипячения, но для различных бытовых нужд - спокойно.

Напомним, с начала июня почти 500 жителей поселка оставались без центрального водоснабжения из-за поломки насоса, вызванного запесочиванием скважины.

12 июня в поселке состоялся сход жителей . Глава поселения Вячеслав Иванов прокомментировал «РВС», что меры по ремонту имеющегося оборудования на скважине не увенчались успехом и совместно с отделом ГО ЧС администрации Динского района принято решение бурить новую скважину и оборудовать ее новым оборудованием. Средства на это обещали выделить из резервного фонда краевого бюджета.

17 июня стало известно, что в поселке ведутся работы на месте старой скважины. Глава поселения Вячеслав Иванов рассказал, что скважину углубили до 165 метров, установили новое оборудование. Днем велась хлорация воды. Две водонапорные башни полностью заполнили и пустили в систему. На вид вода – чистая, но нужно провести лабораторный анализ, чтобы признать ее питьевой. Население предупредили о том, что вода – техническая, и в 16 часов дня жители смогли воспользоваться водой для бытовых нужд.

По словам Вячеслава Иванова, 18 июня вода будет сдана на анализ, и, если он подтвердит ее качество, ее объявят питьевой.

Надеемся, что это поставит точку в слишком долгой истории о том, как жители в жару оставались без воды в кранах.