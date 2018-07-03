В Краснодаре горит торговый дом

В Краснодаре на улице Уральской, 210, горит торговый дом «Северяне», специализирующийся на продаже стройматериалов, товаров для дома и ремонта.

Масштабный пожар начался сегодня, 3 июля 2018 года, около 14.30.

По предварительным данным неизвестные подожгли камыши. В итоге, огонь перекинулся на складские помещения торгового дома.

На место пожара направлены силы и средства краевого управления МЧС.

Рядом с открытым огнем находится заправка.

Если вы собираетесь ехать в город, то должны быть в курсе, что автомобильный затор тянется уже до самого въезда в Краснодар.