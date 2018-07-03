Масштабный пожар.
В Краснодаре горит торговый дом
В Краснодаре на улице Уральской, 210, горит торговый дом «Северяне», специализирующийся на продаже стройматериалов, товаров для дома и ремонта.
Масштабный пожар начался сегодня, 3 июля 2018 года, около 14.30.
По предварительным данным неизвестные подожгли камыши. В итоге, огонь перекинулся на складские помещения торгового дома.
На место пожара направлены силы и средства краевого управления МЧС.
Рядом с открытым огнем находится заправка.
Если вы собираетесь ехать в город, то должны быть в курсе, что автомобильный затор тянется уже до самого въезда в Краснодар.
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