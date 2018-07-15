В Краснодаре пройдет первая всероссийская выставка «Останови огонь»

На выставке представлены фотографии, сделанные пожарными добровольцами всей страны в 2017–2018 годах, короткометражные фильмы о пожарах и пожарных волонтёрах. Интерактивная часть позволит познакомиться с приёмами работы пожарных, побывать на торфяном пожаре в виртуальной реальности, посмотреть на горящий лес с угла зрения маленького лесного зверька.

Выставка проходит с 31 июля по 8 августа в Краснодарском краевом выставочном зале. Вход бесплатный, предварительная регистрация не нужна.

После Краснодара выставка проедет двадцать тысяч километров по регионам Сибири и Дальнего Востока и будет показана в Петербурге и Москве, затем вернётся в Краснодарский край и поселится на территории Всероссийского детского центра «Орлёнок», дополнив детскую пожарно-техническую выставку.

Во всех регионах, где будет проходить выставка, работают группы добровольцев, которые занимаются проблемой природных пожаров, в том числе и тушением.

Выставка проходит в рамках федеральной информационной компании «Останови огонь». Она направлена на то, чтобы сократить количество поджогов и случаев безответственного обращения с огнём на природе, и снизить количество пожаров в России.

Также в России проходит Год добровольца и особое внимание приковано к людям, которые в свободное от работы время готовы приносить пользу обществу.

Добровольные пожарные — это те, кто профессионально борется с огнём на природных территориях, работая без оплаты. Среди добровольцев встречаются люди разных профессий, объединённые общей идеей и готовые посвящать ей время. Добровольцы не ограничиваются работой на тушении, они стремятся изменить отношение общества к проблеме. Поведение человека — причина 90 % пожаров на природных территориях — значит, пожары можно предотвратить, изменив поведение людей.

Наши земляки также не остаются в стороне. Как уже писала "РВС", юные пожарные из Динской стали лучшими в ЮФО.