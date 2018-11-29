В Краснодаре убит мужчина, напавший на сотрудников Росгвардии

Резонансное нападение на сотрудников Росгвардии произошло сегодня, 29 ноября 2018-го года в Краснодаре на улице Гагарина, 75. Как стало известно «РВС» из собственных источников, наряд Краснодарского филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ВНГ России по Краснодарскому краю» остановился на маршруте патрулирования, ожидая смену.

Бойцы находились в патрульном автомобиле. Неизвестный мужчина, подойдя к авто, открыл стрельбу по лобовому стеклу из предмета, похожего на револьвер системы «Наган».

В результате два сотрудника были ранены. Младший сержант полиции 1997-го года рождения получил ранение в голову. Водителя, прапорщика полиции, ранило в руку. Он же ответным огнем уничтожил нападавшего.

Пострадавшим оказана первая медицинская помощь, оба госпитализированы в первую краевую больницу города Краснодара. 21-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, медики борятся за его жизнь.

На месте происшествия работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».



