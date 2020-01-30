В Краснодаре задержали двух подозреваемых в поджоге автобусов

Среди жителей Динского района огромный резонанс вызвала новость о том, что в ночь с 18 на 19 января неизвестные сожгли 7 вахтовых автобусов перевозчика ООО «Арттэк», обслуживающего крупную компанию в разных населенных пунктах.

В Динском районе сгорели 2 автобуса. Они находились в станице Пластуновской на ул. Гоголя на базе ремонта грузовиков. Все произошло около 3 часов ночи.

Пресс-служба ОМВД России по Динскому району сообщила журналисту “РВС”, что по данным фактам возбуждены уголовные дела:

по ч. 1 ст. 167 УК РФ (“Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба”), за что предусмотрено наказание от штрафа в размере до 40 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет;

по ч. 2 ст. 167 УК РФ (“Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия”). Данное преступление наказывается принудительными работами до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Проводится пожарно-техническая экспертиза, ведутся следственные действия.

Кроме того, 29 января ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщило, что полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии установили личности двоих жителей Краснодара, подозреваемых в массовых поджогах автобусов в Краснодарском крае.

На время следствия мужчин арестовали.

"При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий в результате обысков в частных домах и квартирах лиц, возможно, причастных к поджогам, изъяли канистры и перчатки, используемые злоумышленниками. По подозрению в совершении преступления стражи правопорядка задержали двоих жителей города Краснодара в возрасте 34 и 35 лет. На период предварительного следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - указано в сообщении.