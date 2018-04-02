В Краснодарском крае 17 апреля объявлено выходным днем

В Краснодарском крае 17 апреля объявлено выходным днем
Фото: tsargrad.tv

В Краснодарском крае 17 апреля объявлено выходным днем

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Во вторник, 17 апреля 2018 года, жители не будут работать в связи с девятым днем после Пасхи. В этот день православные отмечают Радоницу – особое поминовение усопших.

Такое постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава края поручил муниципальным властям и Министерству внутренних дел провести все необходимые действия по проведению мероприятия и охране общественного порядка. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

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