В Краснодарском крае парад Победы пройдет только в одном городе

В Новороссийске.

Вчера, 8 июня, на совещании об этом заявил вице-губернатор Кубани по вопросам казачества Сергей Пуликовский.

Напомним, в середине апреля президент России Владимир Путин объявил о переносе парада из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Принято решение провести его 24 июня. Этот день считается выходным с сохранением заработной платы.

Праздник в Новороссийске начнется с 10 часов на площади Ленина.

Принять участие готовятся более тысячи военнослужащих личного состава Минобороны РФ и других ведомств.

В колонне проедут более 25 единиц боевой и специальной техники.

Запланирован пролет авиации.

Готовятся и парадные расчеты Воздушно-десантных войск, Черноморского флота, Кубанского казачьего войска, Федеральной противопожарной службы. Они пройдут по улице Советов.

В 22.00 в честь праздника запустят салют.