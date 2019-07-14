В Краснодарском крае проверят состояние системы оповещения жителей

15 июля администрацией Краснодарского края будет проводиться плановая комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с включением сирен, - сообщает администрация Динского района.



Это значит, что если Вы услышите завывание сирен, то необходимо переключить телевизор на один из общедоступных каналов («Первый канал», «Россия 1», «МАТЧ ТВ», «Россия К», «Россия 24», «НТВ», «Пятый канал», «Карусель», «ТВЦ», «ОТР»), а радио настроить на волну "Радио России". На одном из этих источников Вами будет прослушано специальное сообщение.

Запуск сирен и перехват телевизионной и радиотрансляции 15 июля будет производиться с 10:45 до 11:00.

