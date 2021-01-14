В Краснодарском крае разрешат работу домов культуры и театров

Но так же, как и в случае с кинотеатрами, заполняемость зала зрителями не должна превышать 15 %. Такое решение приняли сегодня, 14 января, на заседании краевого оперштаба.

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что стабильная эпидситуация в регионе сохраняется.

"У нас достаточно врачей, есть лекарства, запас коек в больницах. Не вижу предпосылок для ужесточения ограничительных мероприятий. Более того, люди просят открыть театры и дома культуры. Мы уже разрешили работать кинотеатрам с 15-процентной загрузкой залов. При таких же условиях можно возобновить работу театров и ДК", – передает слова губернатора пресс-служба Краснодарского края.

Его поддержала и руководитель краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина. Она тоже посчитала возможным открытие этих учреждений при строгом соблюдении мер защиты – дистанция и ношение масок.

Отмечается, что при несоблюдении требований дома культуры и театры тут же закроют. Такой печальный опыт уже есть у двух кинотеатров – в Армавире и Краснодаре. Они превысили допустимое количество зрителей.