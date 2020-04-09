В Краснодарском крае скончались еще две женщины с коронавирусом

Одна пациентка лечилась в специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара, вторая – в инфекционной больнице № 3 города Новороссийска.

78-летняя женщина с переломом бедренной кости проходила лечение в краснодарской больнице скорой медицинской помощи с 24 по 31 марта. Признаки респираторного заболевания у нее появились 31 марта, в тот же день ее госпитализировали в специализированную клиническую инфекционную больницу Краснодара. При обследовании выявили двустороннюю пневмонию и гидроторакс.

2 апреля состояние женщины ухудшилось, ее подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия медиков, спасти пациентку не удалось.

Вторая женщина, которой было 59 лет, умерла сегодня утром в новороссийской больнице. Она контактировала с человеком, который вернулся из Нидерландов. Женщина почувствовала себя плохо 20 марта, но за медицинской помощью обратилась только спустя 10 дней.

1 апреля в частной клинике ей было назначено лечение в связи с диагнозом "пневмония". С 3 апреля в связи с ухудшением состояния женщина была госпитализирована в отдельную палату освобожденного хирургического корпуса горбольницы № 1. Контактов с пациентами она не имела, находилась на ИВЛ.

8 апреля ей подтвердили коронавирусную инфекцию, после чего перевели в инфекционную больницу № 3 Новороссийска, где она скончалась.

Всего на сегодня в Краснодарском крае умерли три человека с коронавирусной инфекцией.

6 апреля в Лабинской ЦРБ скончался 44-летний мужчина, который в течение недели не обращался за медпомощью, несмотря на высокую температуру. В больницу его доставила бригада скорой помощи уже с двусторонней пневмонией.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что всего в Краснодарском крае подтверждено 105 случаев заболевания COVID-19, из них 20 – за последние сутки.