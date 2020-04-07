В Краснодарском крае умер пациент, который болел коронавирусом

Эту информацию озвучил краевой оперштаб.

Всего на Кубани на 7 апреля подтвержден 61 случай заболевания. 11 из них - за последние сутки.

В медучреждения края с подозрением на COVID-19 обратился 681 человек, в том числе 121 ребенок. Продолжают стационарное лечение 265 человек, из них 66 детей.

Из 11 новых заболевших – шесть случаев возникли в результате контакта с теми, кто заболел за границей. Остальные пять – завозные случаи из Таиланда, США и ОАЭ. В том числе, двухлетний ребенок. В настоящее время он находится на лечении в Краснодаре.

Из числа новых заболевших 7 человек – женщины, 4 – мужчины. Возраст от 2 до 88 лет. Случаи заболевания зафиксированы в Краснодаре, Курганинске, Лабинске, Приморско-Ахтарске, Кореновске и станице Отрадной.

“15 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Один пациент умер. Заболевшему было 45 лет, он длительно болел и скончался от осложнений в Лабинской ЦРБ. Медики отмечают у многих пациентов тяжелое течение болезни. Пятеро заболевших находятся на аппаратах ИВЛ, у 22 человек состояние ухудшилось до средней степени тяжести. Среди новых подтвержденных заболевших становится все больше молодых людей”, – сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 5327 человек. Проведено 16686 лабораторных исследований, в том числе 4346 исследований лабораториями Минздрава. Подтвержден 61 случай.

В обсерваторах находится 78 человек, из них 13 в Краснодаре и 65 в Сочи, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

В стране общее число инфицированных достигло 6343, вылечились 406 человек, 47 скончались.

В Динском районе заболевших не выявлено. Ситуация остается стабильной.