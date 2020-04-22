В Краснодарском крае умерли еще три человека с коронавирусом

«Случаи зафиксированы в Краснодаре, Лабинском и Ейском районах», – сообщают в оперативном штабе Краснодарского края.

54-летний врач-реаниматолог из Лабинского района был госпитализирован в местную ЦРБ 6 апреля с диагнозом «двусторонняя полисегментарная пневмония». Тест на коронавирус показал положительный результат. 12 апреля пациент подключен к аппарату ИВЛ. Затем был переведен на лечение в краевую больницу. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось.

Второй смертельный случай зафиксирован в Ейском районе. 73-летняя женщина поступила в местную ЦРБ 3 апреля по поводу ишемической болезни сердца, сахарного диабета, хронической обструктивной болезни легких. Лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. Пациентка переведена в реанимацию, спасти ее не удалось.

Третья смерть зафиксирована в Краснодаре. 85-летний мужчина получал лечение по поводу ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности, сахарного диабета.

17 апреля лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция. Был переведен в реанимацию. 21 апреля пациент скончался.

Всего на сегодняшний день в Краснодарском крае 481 случай подтвержденного коронавируса. 14 человек с таким диагнозом умерли.