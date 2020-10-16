В Краснодарском крае ужесточен масочный режим
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление: режим повышенной готовности в крае продлен до 31 октября.
Отныне маску нужно надевать в местах массового пребывания людей не только в помещениях, но и на улице. Как поясняет пресс-служба администрации Краснодарского края, жители должны использовать маску в общественном транспорте, а также в местах массового пребывания людей не только при посещении магазинов, вокзалов и иных зданий, но и на улице.
Также необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
В постановлении напоминают, что жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также людям старше 65 лет следует соблюдать режим самоизоляции.
Комментарии
В местах скопления людей в торговых центрах маска, может, и нужна.
Но на улице...?
Многократно доказано, что на улице вред от маски многократно больше, чем гипотетическая польза.
Если уж такие опасения, нужно продумывать альтернативные меры.
Но, судя по всему, думать ныне не в чести у власти.
Почему бы, например, не разделить потоки пешеходов по тротуарам, чтобы по одной стороне дороги шли в одну сторону, а по другой в обратную.
Бесплатная идея чиновникам, думающие только о своих карманах.
Может, что и сами дельное при думаете, кроме запретительмтва и вредительства, коим является ношение масок на улице.
Не царьское,это-дело!!!