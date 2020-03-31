В Краснодарском крае с 31 марта введен карантин

“Сегодня с 18 часов в крае объявлен карантин. Он подразумевает под собой полный запрет на передвижение по городу. Исключение – сходить в магазин или аптеку. Мера вынужденная. Запрет также коснется транзитного транспорта. Он не должен заходить в города и станицы”, – сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на своей странице в Инстаграме.

Карантин будет действовать до 5 апреля и может быть продлен – все зависит от ситуации.

Глава администрации Кубани поручил за эту неделю провести полную дезинфекцию улиц, парков, транспорта.

“Создадим мобильные отряды из числа сотрудников полиции, росгрвардии, казаков и общественников, чтобы следить за соблюдением предписанных норм. Нарушающих режим будут штрафовать”, – написал губернатор.