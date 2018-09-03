В Красносельском орудуют грабители. Выносят все, даже котлы

1 сентября в селе Красносельском работали кинологи с собаками и полицейские. По сообщениям местных жителей День знаний омрачило очередное ограбление. Все произошло в микрорайоне Светлом.

«Преступники отслеживают дома, где хозяева отсутствуют какое-то время. Например, кто-то отдыхал в Крыму, кто-то в Испании, другие просто используют дом в качестве дачи. Их и грабят», - описал ситуацию житель села.

По его утверждениям злоумышленники уносили все что могли. Если же поживиться было нечем ,снимали котлы и радиаторы, либо просто оставляли после своего визита бардак.

«Тех, кто вызвал полицию в этот раз, самих ограбили на днях. Вроде это уже четвертое подобное преступление за последний месяц», - подытожил селянин.