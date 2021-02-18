В Красносельском снят карантин по бешенству

В декабре прошлого года в селе Красносельском женщину укусила собака. Животное болело бешенством. Очаг заболевания в селе выявили на территории гаража ООО «Агрохолдинг «Васюринский». Со 2 декабря 2020 года постановлением губернатора № 783 установили ограничительные мероприятия (карантин).

17 февраля Россельхознадзор сообщил, что на территории гаража ООО «Агрохолдинг «Васюринский» в с. Красносельском Динского района выполнен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию бешенства. Со 2 февряля 2021 года карантин отменен.