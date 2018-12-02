В Красносельском загорелся частный дом

Утром 2 декабря в селе Красносельском сгорел частный дом.

Как рассказал один из очевидцев, по дороге на работу они с товарищами увидели дым. Оказалось, что горел жилой дом. Мужчины остановились, чтобы помочь. Автомобиль, стоявший во дворе, успели выкатить. Хотели попасть в дом, забрать документы. Разбили стекла, но пламя и дым не позволили зайти в помещения. От хозяев дома очевидцы узнали, что возгорание началось где-то в коридоре. Когда они проснулись, там все было охвачено дымом и огнём.

Самостоятельные попытки потушить пламя не увенчались успехом. Документы и телефоны остались внутри.

К приезду пожарных строение сильно выгорело. В огне погибла собака.