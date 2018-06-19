В Красносельском захоронили останки неизвестного солдата
17 июня прошли похороны неизвестного солдата, останки которого были найдены под Красносельским. Настоятель строящегося храма села иерей Сергий после божественной литургии совершил чин отпевания погибшего воина.
Проститься с защитником пришли местные жители, ученики кадетских классов. Захоронили останки в братской могиле.
Напомним, 11 июня поступила информация, что под селом Красносельским на поле после дискования обнаружили человеческие останки.
«Поиск» выехал на место ближе к вечеру. Руководитель отряда Александр Попов рассказал, что там нашли останки советского солдата. Погиб он в августе 1942 года – здесь как раз проходила линия фронта. При нем обнаружили пуговицу с гимнастерки, которую носили солдаты в тот период, что подтверждает примерную дату смерти.
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"...их же имена Ты, Господи, веси..."