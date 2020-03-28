В крае отменили межмуниципальное транспортное сообщение

“На Кубани приостановлено межмуниципальное транспортное сообщение”, - сообщает администрация Краснодарского края.

С 28 марта до 5 апреля на Кубани отменены автобусные рейсы между муниципальными образованиями. Сейчас рассматривается вопрос о приостановлении движения электричек.

Кроме того, будут сокращаться автобусные рейсы внутри муниципалитетов. Расписание будет корректироваться, но в пиковые часы рейсы общественного транспорта будут сохранены: утром с 5.00 до 9.00, днем с 12.00 до 14.00 и вечером с 17.00 до 21.00.

Проще говоря, теперь автобусом невозможно добраться ни в Краснодар, ни в другой район.

“РВС” следит за развитием событий.





P.S.: по последне информации, автобусы №№107, 108 , 117, 121, 205 будут ходить в Краснодар по вчрешнему расписанию до получения приказа.