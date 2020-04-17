В крае продлен карантин. Этот и другие тезисы с совещания губернатора

В крае продлен карантин. Этот и другие тезисы с совещания губернатора
Фото: администрация Краснодарского края

В крае продлен карантин. Этот и другие тезисы с совещания губернатора

  94
1 час назад Газета РВСДинской районКарантин в Краснодарском краеКарантин на КубаниКарантин на Кубанисовещание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Краснодарского краяНовости Динского района

Сегодня, 17 апреля, губернатор Вениамин Кондратьев провел совещание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Краснодарского края.

Вот основные тезисы, озвученные в ходе собрания.

  • Пик заболеваемости еще не достигнут. Количество инфицированных растет. В связи с этим губернатор продлил режим карантина до 30 апреля.

  • Карантинные меры, в том числе пропускное окно с 10 до 16 часов, сохраняются.

  • На сегодняшний день Краснодарский край находится на 8 месте по количеству заболевших коронавирусом. На территории 6 очагов распространения вируса. Краснодар – 93 заболевших, Сочи – 50, Туапсинский район – 35, Геленджик – 24, Кореновский район – 23, Лабинский – 15. Сейчас эти субъекты максимально находятся в зоне внимания Роспотребнадзора, врачей и инфекционистов.

  • Предпосылок к ожесточению карантинных мер нет.

  • Сейчас планируется скорректировать перечень организаций, которые возобновят работу с 20 апреля при условии соблюдения всех санитарных норм.

  • В каждом районе края установлены карантинные посты.

  • Все, кто въезжает в край на легковом автомобиле и не имеет регистрации, отправляются в обсерватор на 14 суток либо разворачиваются и едут домой.

По-другому въехать ни у кого не должно получиться, невзирая на связи и возможности”, – отметил Вениамин Кондратьев. Это касается приезжих на самолете и железнодорожном транспорте.

  • Есть районы, где продолжают работать предприятия, которым не надо работать. Вениамин Кондратьев подчеркнул для глав муниципалитетов, что такого быть не должно.

  • 1171 мобильный отряд осуществил свою работу за последние сутки.

  • Всего с момента введения карантина мобильными отрядами самоконтроля обследовано более 71 тыс. объектов. Проверено 138 тыс. граждан. Выдано более 68 тыс. уведомлений о необходимости оставаться дома. Составлено 4529 протоколов об административной ответственности. В суды направлено 3649 административных материалов для рассмотрения и принятия решений.

Задача не в штрафах, задача – вернуть людей домой. Люди дома – вот то, чего нам необходимо достигнуть любой ценой”, – ответил губернатор.

  • Принято решение всех возвращающихся из других регионов отправлять в обсерватор на 14 суток.

Куда они ездят? В Москву? С какой целью? Вы же понимаете, что там происходит сегодня. Давайте взвешенно подойдем. Не нужно привозить сюда то, с чем мы активно боремся. Надо уважать земляков. Это я обращаюсь к землякам, которые хотят активно путешествовать, куда-то ездить. Активность надо снизить до минимума, вообще до нуля. Проанализируйте, если нужно, найдем количество коек в обсерваторах. Все, кто возвращается, будут проходить через 14-суточный карантин”, – сообщил глава Кубани.

  • На совещании отмечена серьезная востребованность по пособиям безработных. За неделю после заявления президента количество заявлений на Кубани достигло почти 27 тысяч.

  • С понедельника предлагается расширить деятельность по следующим направлениям: производство мебели, обуви, текстильной продукции и одежды. Предлагается продолжить строительство социальных объектов, открыть магазины автозапчастей, возобновить продажу товаров для предупреждения пожаров и пожаротушения, открыть организации, осуществляющие стирку, химчистку, ремонт обуви, одежды, технического оборудования и оказывающие другие услуги, при которых контакт минимизирован.

  • Завтра состоится штаб вместе с представителями духовенства, где обсудят мероприятия в храмах на Пасху.

Комментарии