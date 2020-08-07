В крае ужесточен контроль за соблюдением масочного режима

Количество заболевших коронавирусом в Краснодарском крае растет. Оперштаб последний месяц никаких жестких ограничений не вводит, хотя сейчас мы видим рекордное количество инфицированных. Например, 6 августа больных за сутки в регионе выявлено 125. Сегодня, 7 августа, чуть меньше – 115.

Вчера, 6 августа, на заседании было принято решение ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и транспорте.

Напомним, на Кубани действует режим повышенной готовности и ношение масок в помещениях с большим количеством людей – обязательное условие.

Однако, как показывает реальность, мало жителей следуют требованию Роспотребнадзора.

Чаще всего средство индивидуальной защиты носят госслужащие, продавцы в торговых центрах, водители автобусов.

Особое внимание при проверке сейчас будут уделять пассажирам. Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко для этого поручил наладить работу мониторинговых групп. Особенно необходимо проверить соблюдение правил при заказных перевозках.

«Они зачастую никаким требованиям эпидбезопасности вообще не соответствуют и являются серьезным источником распространения инфекции», – подчеркнул он.

Условие о ношении маски нередко возмущает жителей Динского района. В редакцию не раз уже поступали обращения, где людям было отказано в приеме или в обслуживании из-за отсутствия средства индивидуальной защиты.

Ранее мы писали о том, как данный факт возмутил мужчину, который пришел в МФЦ и ему не стали оказывать услуги без наличия у него маски. На днях написала девушка. Ее тоже не обслужили на кассе в одном из сетевых магазинов на ул. Пролетарской в Динской. По этой же причине.

«Администратор зала в некорректной форме обязывает всех покупать у них маски китайского производства. Они идут не по одной штуке, а упаковкой…» – сетует обратившаяся.

Конечно, покупать данную вещь продавцы обязывать не имеют права. Но предложить – да. Запретить вход без маски – тоже, так как специалисты всего лишь выполняют свою работу, соблюдая требования Роспотребнадзора. Так же и в госструктурах.

Поэтому, прежде чем выйти из дома, не забывайте медицинскую маску и держите ее всегда при себе.