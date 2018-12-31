В Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного дома

Празднование Нового года омрачилось новостью о катастрофе в Магнитогорске. 31 декабря в 6 часов утра там рухнул подъезд девятиэтажного дома. Причина — взрыв газа. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

На данный момент остается неизвестной судьба 35 жильцов.

По последним данным, в результате катастрофы погибло четыре человека. Четверо госпитализированы.

По факту взрыва Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Многоквартирный дом расположен по улице Карла Маркса, поврежденными в нем оказались 48 квартир. Версия о взрыве бытового газа рассматривается в качестве основной.

В администрации губернатора Челябинской области отметили, что 16 человек эвакуированы, в их числе семеро детей. 28 человек вышли на связь. 12 пострадавших доставлены в больницы города. Судьба 35 жильцов неизвестна.

В Магнитогорск прилетел президент России Владимир Путин, министр ЧС РФ Евгений Зиничев, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, заместитель министра Минстроя РФ Дмитрий Волков.

При ликвидации последствий обрушения эвакуированы жильцы соседних подъездов — есть опасность их обрушения. Людей временно разместили в школах и обеспечили горячим питанием.

Сообщается, что разбор завалов будет вестись в круглосуточном режиме. Проведение работ осложняет морозная погода и большая площадь завалов. На месте работают следователи.

Семьи погибших в качестве оперативной помощи получат по 100 тыс. руб. из областного бюджета, пострадавшие — по 50 тыс. руб. Размер дальнейших выплат будет определен региональными и федеральными властями.

В Магнитогорске введен режим чрезвычайной ситуации. Праздничное обращение губернатора снимут с телеэфира, в Челябинской области планируется объявить траур.





