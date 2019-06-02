В Мичуринском поселении 420 человек остались без воды

В поселке Янтарном из-за поломки насоса произошло запесочивание артезианской скважины. В итоге 420 жителей остались без воды. Так как другой скважины в поселке нет, возможность переподключения и возобновления подачи воды отсутствует.

Как сообщает пресс-служба администрации Динского района, на время аварийно-восстановительных работ, которые могут занять несколько дней, МООО «Мичуринское ЖКХ» будет осуществлять подвоз питьевой воды населению с 7 утра до вечера. По вопросу подвоза воды звонить 78-1-86

Завтра, 3 июня, будут производиться работы по бурению новой скважины.



