В многоквартирном доме в Динской 5 ноября отключат газ
Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).
Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.
Динская
5 ноября – Спортивная, 3а
- 5 ноября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 5 ноября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Комментарии