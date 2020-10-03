В многоквартирных домах Динской и Новотитаровской отключат газ. Где и когда?
Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динском районе планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).
Работы будут проводиться в следующих многоквартирных домах.
Новотитаровская
5-6 октября – Южгипрониисельстрой, 9.
- 5-6 октября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 6 октября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Динская
5-8 октября – Гоголя, 99.
- 5-8 октября – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- 8 октября – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
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