В многоквартирных домах продолжают проводить дезинфекцию

В многоквартирных домах продолжают проводить дезинфекцию

В многоквартирных домах продолжают проводить дезинфекцию

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4 часа назад Газета РВСГородская УКДинской районКарантинНовостиНовости Динского районаОбработка жилых домов в Динском районеСанобработка многоквартирных домов в Динском районе

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Динском районе продолжают обрабатывать многоквартирные дома и прилегающую территорию.

Как рассказали журналисту “РВС” в ООО “Городская управляющая компания”, происходит это ежедневно с использованием специальных дезинфицирующих средств.

Сотрудники работают в спецформе, с респираторами. Обрабатываются поверхности с помощью опрыскивателей – как внутри подъездов, так и придомовая территория  все места общего пользования.

Делается это для безопасности граждан и во исполнение приказа губернатора”, – проинформировали сотрудники управляющей компании. Они также пожелали жителям Динского района беречь себя и оставаться здоровыми.

Комментарии

А
А 3 часа назад

Что,ежедневно?Мы их видели один раз.Пусть не льют в уши нам.

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