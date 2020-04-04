В многоквартирных домах продолжают проводить дезинфекцию

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Динском районе продолжают обрабатывать многоквартирные дома и прилегающую территорию.

Как рассказали журналисту “РВС” в ООО “Городская управляющая компания”, происходит это ежедневно с использованием специальных дезинфицирующих средств.

“Сотрудники работают в спецформе, с респираторами. Обрабатываются поверхности с помощью опрыскивателей – как внутри подъездов, так и придомовая территория – все места общего пользования.

Делается это для безопасности граждан и во исполнение приказа губернатора”, – проинформировали сотрудники управляющей компании. Они также пожелали жителям Динского района беречь себя и оставаться здоровыми.