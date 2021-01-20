В Найдорфе появится спортивная площадка с зоной воркаута

На днях в официальном инстаграм-аккаунте Нововеличковского сельского поселения появилось видеообращение главы Галины Ковы:

«Дорогие друзья, не могу не поделиться с вами первой радостной новостью в 2021 году. Я только что приехала из Министерства спорта Краснодарского края. В руках у меня соглашение между Минспорта и администрацией Нововеличковского сельского поселения на строительство многофункциональной спортивной площадки с зоной воркаута* в поселке Найдорф. Я нас всех поздравляю, мы в программе на 2021 год. Большое спасибо депутату Госдумы Дмитрию Ламейкину за то, что взял на контроль наш вопрос и помог продвинуться в очереди. Ничего не может быть лучше здорового счастливого детского смеха», – отметила она.

После этой новости мы с ней связались. Глава поселения рассказала, что в программу по строительству площадки они пытались вступить с 2017 года, но по разным причинам это не получалось. В 2020 году наконец удалось туда попасть, но эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы, финансирование многих спортобъектов было перенесено.

Сейчас администрация готовит документы на электронные торги, далее будет определен подрядчик, подготовлено техническое задание и уже начато строительство.

Площадка будет располагаться в самом центре Найдорфа, на улице Красной. Судя по реакции в комментариях в аккаунте администрации, это событие действительно ждали долгое время.

*Воркаут – уличные тренировки на брусьях, турниках, рукоходах или шведских стенках с собственным весом.