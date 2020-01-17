В некоторых домах Динской временно отключат газ
Газовики проведут техническоое обслуживание внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования следующих многоквартирных домов в Динкой:
- 20.01.2020-22.01.2020-ул. Комсомольская, 107;
- 22.01.2020-24.01.2020-ул. Кирова, 117;
- 21.01.2020-23.01.2020-ул. им. Кондратенко, 10;
- 23.01.2020-24.01.2020-ул. Спортивная, 8.
Из-за этого в домах отключат газ. По завершению работ пуск газа будет производиться при условии 100% доступа во все квартиры.
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