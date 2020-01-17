В некоторых домах Динской временно отключат газ

В некоторых домах Динской временно отключат газ

В некоторых домах Динской временно отключат газ

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11 часов назад Газ в Динском районеГазета РВСГазовое обслуживаниеГазоснабжениеДинской районНовости Динского района

Газовики проведут техническоое обслуживание внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования следующих многоквартирных домов в Динкой:

  • 20.01.2020-22.01.2020-ул. Комсомольская, 107;
  • 22.01.2020-24.01.2020-ул. Кирова, 117;
  • 21.01.2020-23.01.2020-ул. им. Кондратенко, 10;
  • 23.01.2020-24.01.2020-ул. Спортивная, 8. 

    Из-за этого в домах отключат газ. По завершению работ пуск газа будет производиться при условии 100% доступа во все квартиры.

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