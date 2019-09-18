В ночь с 19 на 20 сентября динчане останутся без света (список улиц)

Отключат от электроэнергии с 22.00 19 сентября до 7.00 20 сентября следующие улицы:

Ул. Хлеборобная, ул. Комсомольская, пер. Комсомольский, ул. Кирова, ул. Кирпичная, ул. Луначарского, ул. Шевченко, ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Свердлова, ул. Береговая, ул. Красная, ул. Чапаева, ул. Первомайская, ул. Дружбы, ул. Красная, ул. Гоголя, пер. Гоголя, ул. Новая, ул. Красноармейская, ул. Линейная, пер. Гастелло, пер. Маяковского, пер. Молодежный, ул. Коммунальная, ул. Краснодарская, ул. Калинина, ул. Школьная, ул. Динская, ул. Октябрьская, пер. Жукова, ул. Мира, ул. Пластуновская, пер. Морской, пер. Нади Курченко, пер. Безымянный, ул. Пролетарская, пер. Пролетарский, ул. Станичная, пер. Достоевского, пер. Толстого, ул. Береговая, пер. Добровольского, ул. Чехова, пер. Кольцова, пер. Ставского, пер. Красный, пер. Балтийский, ул. Чапаева, ул. 70 лет Октября, пер. Ужгородский (в том числе здание отдела МВД по Динскому району (ул. Шевченко)), здание следственного отдела по Динскому району (ул. Луначарского), здание Детской школы искусств (ул. Луначарского), здание Управления сельского хозяйства администрации МО Динской район, Динской центральный рынок, здание Почты России (ул. Красная), здание ПАО «Ростелеком», радиоцентр (ул. Кирпичная), магазин «Пятёрочка» (ул. Красная, ул. Пролетарская), здание АОУСОШ №4, здание ГУ «Управление ветеринарии Динского района» (ул. Октябрьская), здание Сбербанк России (ул. Красная, 71), БУК МО «Межпоселенческая библиотека», ТЦ «Березка», ТЦ «Универмаг», здание типографии, торговый центр «Динск сити», здание МБУЗ «Центральная районная больница» (ул. Красная, 111), здание центра занятости населения, здание кинотеатра «40 лет Победы», магазин Агрокомплекс (ул. Красная), универсам «Статус», «Магнит» (ул. Комсомольская), «Дом пионеров», детский сад № 3 (ул. Калинина), детский сад № 8 (ул. Красноармейская), детский сад № 7 (ул. Чапаева), детский сад № 1 (ул. Пролетарская), детский сад № 29 (ул. Новая), здание ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю» (ул. Пролетарская).

Отключение связано с текущим ремонтом оборудования.





"Краснодарские электросети" приносят извинения за вынужденные неудобства.

Для информирования населения работает горячая линия "Кубаньэнерго": 8 (800) 100-15-52.